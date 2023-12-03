Галактионов назвал абсолютно заслуженной победу "Локомотива" над "Зенитом"

Встреча чемпионата России завершилась со счетом 3:1

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" одержали абсолютно заслуженную победу над петербургским "Зенитом" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Галактионов не мог руководить командой со скамейки запасных из-за дисквалификации.

"Великолепная победа. Абсолютно заслуженная", - сказал Галактионов.

"Локомотив" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 28 очков. "Зенит" идет на втором месте с 33 очками.