Антон Миранчук считает требующим обсуждения вопрос возвращения на систему "весна - осень"

По мнению футболиста "Локомотива", нужно больше матчей проводить летом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук считает, что вопрос с переходом на систему "весна - осень" в чемпионате России требует обсуждения. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье "Локомотив" дома обыграл петербургский "Зенит" со счетом 3:1. Старт встречи был отложен на полчаса в связи сильным снегопадом, который завершился в перерыве. В первом тайме команды играли оранжевым мячом на частично заснеженном поле.

"Не мне об этом дискутировать, но повод обсудить это есть. Имею ли я в виду игры летом? Да", - сказал Миранчук, отвечая на вопрос ТАСС.

"Стоит ли играть в такую погоду? Вопрос провокационный, но даже несмотря на погоду, матч получился хорошим, было много голов. Зрители, которые прошли поддержать в такую холодную погоду, получили удовольствие", - добавил Миранчук.

"Локомотив" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 28 очков. "Зенит" идет на втором месте с 33 очками.