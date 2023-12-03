"Ахмат" впервые с 2018 года обыграл "Спартак" в чемпионате России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" дома со счетом 2:1 обыграл московский "Спартак" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на "Ахмат-Арене".
В составе победителей голы забили Гамид Агаларов (34-я минута) и Светослав Ковачев (48). У "Спартака" отличился Антон Зиньковский (44).
На 34-й минуте красную карточку получил главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль за толчок нападающего "Ахмата" Бернарда Бериши, который праздновал взятие ворот. Бериша получил желтую карточку.
"Ахмат" обыграл "Спартак" впервые с 16 сентября 2018 года, тогда грозненцы одержали выездную победу со счетом 2:1. После этого "Спартак" выиграл шесть матчей, четыре встречи завершились вничью.
"Ахмат" поднялся на 13-е место турнирной таблицы, команда набрала 16 очков. "Спартак" идет седьмым с 27 очками. В следующем туре "Ахмат" примет "Ростов" 9 декабря, "Спартак" в этот же день дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов".
1
"Краснодар"
17
10
5
2
35
27
14
13
2
"Зенит"
17
10
3
4
33
34
17
17
3
"Крылья Советов"
17
8
5
4
29
36
24
12
4
ЦСКА
17
7
7
3
28
31
23
8
5
"Динамо"
16
7
7
2
28
27
21
6
6
"Локомотив"
17
7
7
3
28
27
23
4
7
"Спартак"
17
8
3
6
27
24
24
0
8
"Рубин"
16
7
4
5
25
16
20
-4
9
"Пари НН"
17
7
3
7
24
15
15
0
10
"Ростов"
17
5
5
7
20
24
29
-5
11
"Факел"
17
5
5
7
20
14
18
-4
12
"Урал"
17
5
4
8
19
18
26
-8
13
"Ахмат"
17
4
4
9
16
18
23
-5
14
"Оренбург"
17
3
5
9
14
18
27
-9
15
"Балтика"
17
3
4
10
13
12
23
-11
16
"Сочи"
17
3
1
13
10
16
30
-14