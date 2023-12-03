3 декабря, 17:57
Футбол в России

"Ахмат" впервые с 2018 года обыграл "Спартак" в чемпионате России по футболу

Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:1

ГРОЗНЫЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" дома со счетом 2:1 обыграл московский "Спартак" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на "Ахмат-Арене".

В составе победителей голы забили Гамид Агаларов (34-я минута) и Светослав Ковачев (48). У "Спартака" отличился Антон Зиньковский (44).

На 34-й минуте красную карточку получил главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль за толчок нападающего "Ахмата" Бернарда Бериши, который праздновал взятие ворот. Бериша получил желтую карточку.

"Ахмат" обыграл "Спартак" впервые с 16 сентября 2018 года, тогда грозненцы одержали выездную победу со счетом 2:1. После этого "Спартак" выиграл шесть матчей, четыре встречи завершились вничью.

"Ахмат" поднялся на 13-е место турнирной таблицы, команда набрала 16 очков. "Спартак" идет седьмым с 27 очками. В следующем туре "Ахмат" примет "Ростов" 9 декабря, "Спартак" в этот же день дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

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"Оренбург"

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5

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Теги:
Российский футболАбаскаль, Гильермо