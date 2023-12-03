Тренер "Спартака" Слишкович считает неспортивным поведение футболиста Бериши

Главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль был удален за толчок игрока "Ахмата", который праздновал взятие ворот возле скамейки запасных красно-белых

ГРОЗНЫЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Поведение полузащитника грозненского футбольного клуба "Ахмат" Бернарда Бериши перед удалением главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля является неспортивным. Такое мнение журналистам высказал тренер "Спартака" Владимир Слишкович.

3 декабря "Спартак" на выезде уступил "Ахмату" со счетом 1:2 в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). После первого гола грозненской команды Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер "Спартака" толкнул футболиста и был удален.

"Откровенно говоря, я не видел полностью все детали эпизода, - сказал Слишкович. - Я лишь видел, как Бериша побежал праздновать забитый "Ахматом" гол к нашей скамейке. Было бы понятно, если бы это был автор гола, в эйфории, но он был лишь автором голевой передачи. На мой взгляд, его жест совершенно неспортивный. После этого все поднялись, было много народа, я не видел, что происходило дальше. Видел падение, красную карточку. Но повторю, то, что сделал Бериша, неспортивно, такого не должно быть".

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 матчах. В следующем туре красно-белые на своем поле сыграют с самарскими "Крыльями Советов".