Зделар рассказал, что футболистам ЦСКА и "Ростова" было тяжело играть из-за снега

Матч прошел в воскресенье в Москве и завершился победой ЦСКА со счетом 2:0

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Матч 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Ростовом" получился тяжелым для игроков из-за снегопада в Москве. Такое мнение ТАСС высказал сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар.

"Мы были лучше в матче. Тяжело, конечно, было играть. Очень важная победа", - сказал Зделар.

В воскресенье ЦСКА на своем поле со счетом 2:0 обыграл "Ростов". Матч прошел, несмотря на сильный снегопад. Перед началом игры для уборки поля стадиона была привлечена спецтехника.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах. В следующем туре московская команда на выезде сыграет с "Краснодаром" 10 декабря.