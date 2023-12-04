Лала Крамаренко планирует выступить на турнире Алины Кабаевой в Китае

Соревнования пройдут в Пекине с 15 по 17 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Лидер сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко планирует выступить на международном турнире "Небесная грация", который пройдет с 15 по 17 декабря в Пекине. Об этом Крамаренко сообщила ТАСС.

Организатором соревнований является академия художественной гимнастики "Небесная грация" олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

"Соревнований очень много, не останавливаемся, идем вперед, - сказала Крамаренко. - Девочки из сборной приезжают, видимся, общаемся. Живу сегодняшним днем, но мы планируем поехать в Китай. Готовим программу".

На международном турнире, который проходил в Екатеринбурге с 3 по 4 декабря в рамках финала Кубка России, Крамаренко выиграла пять золотых наград из пяти возможных. В воскресенье ей не нашлось равных в многоборье, на следующий день она первенствовала во всех четырех индивидуальных упражнениях.

Финал Кубка России в Екатеринбурге проходит с 3 по 12 декабря.