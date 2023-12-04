"Динамо" обыграло "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" со счетом 1:0 обыграли казанский "Рубин" в заключительном матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.
На 25-й минуте отличился Константин Тюкавин. Он забил в пятом туре РПЛ подряд.
"Динамо" продлило беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей (четыре победы, четыре ничьих). Столичная команда набрала 31 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице.
"Рубин" прервал серию из четырех побед подряд в РПЛ. Казанская команда до матча с "Динамо" в шести играх подряд не пропускала голов. "Рубин" набрал 25 очков и занимает 8-е место в таблице.
В следующем туре "Динамо" 10 декабря на выезде сыграет с воронежским "Факелом". "Рубин" в тот же день в Калининграде встретится с местной "Балтикой".
1
"Краснодар"
17
10
5
2
35
27
14
13
2
"Зенит"
17
10
3
4
33
34
17
17
3
"Динамо"
17
8
7
2
31
28
21
7
4
"Крылья Советов"
17
8
5
4
29
36
24
12
5
ЦСКА
17
7
7
3
28
31
23
8
6
"Локомотив"
17
7
7
3
28
27
23
4
7
"Спартак"
17
8
3
6
27
24
24
0
8
"Рубин"
17
7
4
6
25
16
21
-5
9
"Пари НН"
17
7
3
7
24
15
15
0
10
"Ростов"
17
5
5
7
20
24
29
-5
11
"Факел"
17
5
5
7
20
14
18
-4
12
"Урал"
17
5
4
8
19
18
26
-8
13
"Ахмат"
17
4
4
9
16
18
23
-5
14
"Оренбург"
17
3
5
9
14
18
27
-9
15
"Балтика"
17
3
4
10
13
12
23
-11
16
"Сочи"
17
3
1
13
10
16
30
-14