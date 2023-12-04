"Динамо" обыграло "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

Победный мяч на счету Константина Тюкавина

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" со счетом 1:0 обыграли казанский "Рубин" в заключительном матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

На 25-й минуте отличился Константин Тюкавин. Он забил в пятом туре РПЛ подряд.

"Динамо" продлило беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей (четыре победы, четыре ничьих). Столичная команда набрала 31 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице.

"Рубин" прервал серию из четырех побед подряд в РПЛ. Казанская команда до матча с "Динамо" в шести играх подряд не пропускала голов. "Рубин" набрал 25 очков и занимает 8-е место в таблице.

В следующем туре "Динамо" 10 декабря на выезде сыграет с воронежским "Факелом". "Рубин" в тот же день в Калининграде встретится с местной "Балтикой".