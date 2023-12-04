4 декабря, 18:26
Футбол в России

"Динамо" обыграло "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин. Михаил Синицын/ ТАСС
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин
© Михаил Синицын/ ТАСС

Победный мяч на счету Константина Тюкавина

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" со счетом 1:0 обыграли казанский "Рубин" в заключительном матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

На 25-й минуте отличился Константин Тюкавин. Он забил в пятом туре РПЛ подряд.

"Динамо" продлило беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей (четыре победы, четыре ничьих). Столичная команда набрала 31 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице.

"Рубин" прервал серию из четырех побед подряд в РПЛ. Казанская команда до матча с "Динамо" в шести играх подряд не пропускала голов. "Рубин" набрал 25 очков и занимает 8-е место в таблице.

В следующем туре "Динамо" 10 декабря на выезде сыграет с воронежским "Факелом". "Рубин" в тот же день в Калининграде встретится с местной "Балтикой".

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"Пари НН"

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15

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"Ростов"

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-5

11

"Факел"

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7

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18

-4

12

"Урал"

17

5

4

8

19

18

26

-8

13

"Ахмат"

17

4

4

9

16

18

23

-5

14

"Оренбург"

17

3

5

9

14

18

27

-9

15

"Балтика"

17

3

4

10

13

12

23

-11

16

"Сочи"

17

3

1

13

10

16

30

-14

  

Теги:
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