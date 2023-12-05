Сестры Аверины заявили, что не завершили карьеру в художественной гимнастике

Арина Аверина отметила, что ей больше удовольствия приносят выступления в шоу

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Арина и Дина Аверины не завершили карьеру в художественной гимнастике, сейчас им больше удовольствия приносят выступления в различных шоу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила Арина Аверина.

"Мы полностью не переключились, просто у нас появилось больше свободного времени, - сказала Арина Аверина. - Но мы еще не завершили карьеру, нигде не объявляли об этом. Мы не любим оставаться на достигнутом, всегда двигаемся вперед. Сейчас нам больше удовольствия приносят выступления в шоу, там больше энергетики и эмоций, ты выходишь раскрепощенным и не задумываешься, сделаешь ли ошибку или нет".

Последний раз Арина Аверина принимала участие в соревнованиях в начале августа в Играх стран СНГ в Минске, Дина Аверина - в первом этапе Кубка сильнейших в Москве в начале мая.

Сестрам Авериным по 25 лет. На счету серебряного призера Игр в Токио Дины Авериной 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы. Арина Аверина 5 раз становилась чемпионкой мира и 9 - Европы.