Сестры Аверины не исключают создания собственной школы художественной гимнастики

Дина Аверина отметила, что они могут вернуться к этой идее через год или два

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы Арина и Дина Аверины задумывались о том, чтобы когда-нибудь открыть собственную школу художественной гимнастики. Об этом спортсменки рассказали ТАСС.

"Уже есть зал, который назван в честь нас в городе Заволжье, где мы родились, - сказала Арина Аверина. - Но мы давно думали над тем, чтобы открыть свою школу, чтобы там дети могли тренироваться, да и мы тоже. Потом эта мысль ушла, и к ней пока не возвращались".

"Может быть, через год-два опять вернемся к ней и построим где-нибудь школу, чтобы там тренировались дети, и даже мы будем с ними работать", - добавила Дина Аверина.

Последний раз Арина Аверина принимала участие в соревнованиях в начале августа на Играх стран СНГ в Минске, Дина Аверина - на первом этапе Кубка сильнейших в Москве в начале мая. Гимнастки пока не объявляли о завершении спортивной карьеры.

Сестрам Авериным по 25 лет. На счету серебряного призера Игр в Токио Дины Авериной 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы. Арина Аверина 5 раз становилась чемпионкой мира и 9 - чемпионкой Европы.