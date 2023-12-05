Клава Кока стала послом волонтерской программы Игр дружбы

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Послом волонтерской программы Всемирных игр дружбы, которые пройдут осенью 2024 года, стала певица Клава Кока. Соответствующее решение было объявлено на Международном форуме гражданского участия "МыВместе" в рамках выставки-форума "Россия" в Москве.

5 декабря отмечается Международный день добровольцев.

"Я безумно счастлива. Когда я училась в школе, я тоже была волонтером. Так сложилось, что волонтерство со мной на протяжении жизни. Как правило, волонтеры это люди, которым есть что сказать и сделать что-то классное. Внутри у них есть очень крутой стержень и личная позиция", - сказала певица.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. "В следующем году нас ожидает насыщенная спортивная программа, у нас большая семья в волонтерском движении, мы ожидаем более 7 500 спортсменов, это огромное количество людей, - отметил генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин. - Мы уже выбрали логотип волонтерского движения в рамках Игр дружбы - сердце и рука. Мы выбрали слоган - "Дружба начинается с тебя". 5 500 волонтеров в Москве, 2 000 в Екатеринбурге. Мы начали предварительный набор, но основной набор начнется в марте, однако уже сейчас можно подать заявку. С 10 сентября волонтеры начнут трудиться на объектах, мы предлагаем волонтерам питание, экипировку, бесплатный проезд, иногородним - бесплатное проживание, и, самое главное, бесценный опыт".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.