"Автомобилист" прервал 11-матчевую победную серию СКА в КХЛ

Екатеринбургский клуб обыграл петербуржцев в серии буллитов

ТАСС, 5 декабря. Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл петербургский СКА со счетом 3:2 после серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в присутствии 5 351 зрителя.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Обидин (15-я минута), Владимир Кузнецов (17), победный буллит реализовал Анатолий Голышев. У СКА отличились Захар Бардаков (39), Сергей Толчинский (46).

После второй пропущенной шайбы СКА заменил вратаря - вместо Никиты Серебрякова на площадку вышел 19-летний белорус Павел Мойсевич. В серии буллитов Серебряков вернулся в ворота. Мойсевич установил рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии со старта сезона и старта карьеры в КХЛ - 180 минут 28 секунд. Предыдущий рекорд по продолжительности сухой серии со старта сезона принадлежал Джеффу Глассу из московского "Спартака" - 153 минуты 6 секунд. Мойсевич в текущем сезоне выходил на лед в пяти матчах (один отыграл полностью, в четырех выходил на замену), ни разу в них не пропустив.

Екатеринбургский клуб прервал 11-матчевую победную серию СКА в регулярном чемпионате. "Автомобилист" набрал 44 очка в 40 играх и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 49 очками в 38 встречах располагается на четвертой позиции на Западе.

В следующем матче "Автомобилист" 7 декабря примет уфимский "Салават Юлаев", СКА в этот же день в гостях сыграет с челябинским "Трактором".