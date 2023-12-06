Тарасова уверена, что новый каток Тутберидзе станет кузницей высококлассных фигуристов

Заслуженный тренер СССР уверена, что на протяжений многих лет из центра будут поступать фигуристы в сборную России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты нового Центра фигурного катания в Ясеневе, где будет работать тренерская группа Этери Тутберидзе, подготовят многих высококлассных фигуристов для сборной России. Такое мнение высказала ТАСС заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Я думаю, это будет большая школа фигурного катания. На протяжении многих лет оттуда будут поступать фигуристы в сборную. Уверена, они будут растить высококлассных фигуристов многие годы, все условия для этого созданы. Поеду ли в гости? В гости ходят, когда приглашают", - сказала Тарасова.

В среду в центре в Ясеневе начались первые тренировки, в которых участвовали юные и взрослые спортсмены группы Тутберидзе. На лед в том числе вышли олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева, чемпионка России Аделия Петросян, Даниил Самсонов и Майя Хромых.