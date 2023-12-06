Тренер "Спартака" Абаскаль извинился за инцидент в матче с "Ахматом"

Наставник столичной команды заявил, что не должен позволять себе попадать в такие ситуации

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль назвал недопустимой свою реакцию в адрес полузащитника грозненского "Ахмата" Бернарда Бериши во время матча 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и принес извинения перед российской футбольной общественностью. Комментарий Абаскаля приводит пресс-служба "Спартака".

3 декабря "Спартак" на выезде уступил "Ахмату" со счетом 1:2. После первого гола грозненской команды Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого испанец толкнул Беришу, за что получил красную карточку и был удален. Игрок "Ахмата" получил желтую карточку.

"Прежде всего хотел бы эту ситуацию проанализировать, рассказать о ней, потому что у меня не было этой возможности после матча, так как я был удален. Наверное, я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону, думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером "Спартака" и должен быть выше этого, не позволять себе таких моментов. Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось, потому что этого нельзя допускать. И в целом эта ситуация не красит футбол", - сказал Абаскаль.

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц 4 декабря сообщил, что КДК рассмотрит на заседании удаление Абаскаля, однако не имеет юрисдикции для оценки поведения Бериши в данном эпизоде.