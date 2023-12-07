Более сотни самбистов из 9 стран прибыли на финал Гран-при в Свердловскую область

Призовой фонд соревнований составляет более 4 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Свыше сотни самбистов из регионов России и восьми зарубежных стран прибыли в Верхнюю Пышму (Свердловская область) для участия в финале Гран-при. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации самбо (ВФС).

Соревнования пройдут с 7 по 8 декабря.

"Призовой фонд финала составляет более 4 млн рублей. В Верхнюю Пышму приехали представители Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Армении, Белоруссии, Азербайджана и России", - сказали в ВФС.

В мужском спортивном и боевом самбо выступят по 6 спортсменов в каждой из 7 весовых категорий, а в женском спортивном - по 4. Отборочные этапы проходили в Краснодаре, Уфе и Казани. На каждый этап допускалось определенное количество спортсменов по итогам Кубка и чемпионата России, а также допускались иностранные спортсмены.