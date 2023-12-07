Главного тренера "Спартака" Абаскаля дисквалифицировали на два матча РПЛ

Дисквалификация на третий матч носит условный характер

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля на три матча (один - условно) за толчок полузащитника грозненского "Ахмата" Бернарда Бериши в игре 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Абаскаль дисквалифицирован на три матча РПЛ, один из которых условно. Испытательный срок - один год", - сказал Григорьянц.