7 декабря, 12:07,
обновлено 7 декабря, 12:17
Футбол в России

Главного тренера "Спартака" Абаскаля дисквалифицировали на два матча РПЛ

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль. Сергей Савостьянов/ ТАСС
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Дисквалификация на третий матч носит условный характер

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля на три матча (один - условно) за толчок полузащитника грозненского "Ахмата" Бернарда Бериши в игре 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Абаскаль дисквалифицирован на три матча РПЛ, один из которых условно. Испытательный срок - один год", - сказал Григорьянц. 

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