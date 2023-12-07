Медведев, Рублев и Звонарева претендуют на звание лучших теннисистов года России

Вручение премии ФТР "Русский кубок" пройдет 23 декабря в Москве

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Андрей Рублев, Даниил Медведев и Вера Звонарева являются главными претендентами на звание лучших игроков года по версии Федерации тенниса России (ФТР). Об этом ТАСС рассказал президент ФТР Шамиль Тарпищев.

"Премия пройдет 23 декабря в Москве в [гостинице] "Марриотт". Главные претенденты на звание теннисиста года - Медведев и Рублев, теннисистки года - Звонарева", - сказал Тарпищев.

Премия ФТР "Русский кубок" вручается с 1994 года. В 2020 году она была отменена из-за пандемии коронавируса.