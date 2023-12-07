7 декабря, 14:05
ATP

Медведев, Рублев и Звонарева претендуют на звание лучших теннисистов года России

Даниил Медведев и Андрей Рублев. EPA-EFE/ Frabeland Charles Mallari
Даниил Медведев и Андрей Рублев
© EPA-EFE/ Frabeland Charles Mallari

Вручение премии ФТР "Русский кубок" пройдет 23 декабря в Москве

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Андрей Рублев, Даниил Медведев и Вера Звонарева являются главными претендентами на звание лучших игроков года по версии Федерации тенниса России (ФТР). Об этом ТАСС рассказал президент ФТР Шамиль Тарпищев.

"Премия пройдет 23 декабря в Москве в [гостинице] "Марриотт". Главные претенденты на звание теннисиста года - Медведев и Рублев, теннисистки года - Звонарева", - сказал Тарпищев.

Премия ФТР "Русский кубок" вручается с 1994 года. В 2020 году она была отменена из-за пандемии коронавируса. 

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Тарпищев, Шамиль АнвяровичATPМедведев, Даниил СергеевичРублев, Андрей Андреевич