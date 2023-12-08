Беляев отметил сплоченность хоккеистов "Спартака" в нынешнем сезоне КХЛ

По словам форварда, команда всегда борется до конца

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб хоккейного клуба "Спартак" не делит игроков на основной состав и запасных, все ощущают себя в одной команде. Об этом ТАСС рассказал нападающий красно-белых Александр Беляев.

Беляев стал автором победного гола "Спартака" в заключительном перед паузой матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с "Сочи" (4:3), что позволило красно-белым возглавить общую таблицу лиги.

"Первые два периода в матче не то что не хватило эмоций, не хватило какого-то заряда. Это не оправдание, хотя мы тоже все люди, у нас тоже заканчиваются силы, - сказал Беляев. - Но это и показывает уровень команды, что мы просто взяли все и собрались после 40 минут и показали тот уровень, на котором мы можем играть".

"На нашем месте мечтают оказаться много игроков, и мы должны наслаждаться этим процессом, несмотря на уровень соперника. Мы бьемся друг за друга, стараемся, пластаемся, и это приносит результат. Как и с "Динамо", мы не сдались, до конца гнули свою линию", - добавил он.

В нынешнем году 24-летний Беляев перешел в "Спартак" из системы "Нефтехимика" и начинал сезон в фарм-клубе красно-белых "Химике". "Ситуация может быть разной - сегодня ты на коне, а завтра непонятно где, и тут как ты реагируешь. Даже когда я не попадал в состав по объективным причинам, я все равно чувствовал, что нахожусь в команде. У нас нет запасных, есть команда, и сегодня ты играешь, завтра можешь не сыграть. Если думать о том, что ты не в основе, будет хуже только тебе", - отметил он.

Беляев прокомментировал эпизод, когда при счете 4:2 форвард Максим Цыплаков в конце матча с "Сочи" не стал забивать в пустые ворота, а отдал неточную передачу на Германа Рубцова, что привело к пропущенному голу. "Мы понимали, что Максим хотел как лучше, а получилось как есть. Главное, отреагировать правильно на это", - сказал хоккеист.