Слуцкая считает неинтересными этапы Гран-при ISU из-за отстранения российских фигуристов

Двукратная чемпионка мира отметила, что российское фигурное катание справляется со сложившимися обстоятельствами

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая не смотрит этапы Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), так как считает их неинтересными без российских спортсменов. Об этом она рассказала ТАСС.

"Я не смотрю международные турниры, этапы Гран-при, потому что там нет россиян, и лично мне на это смотреть неинтересно. Не могу сказать, что пристально, но слежу за нашими турнирами. Пока нашим лидерам удается держать свой высокий уровень, особенно в женском одиночном и парном катании, но не менее важно, что мы просматриваем наш резерв. У нас сложная ситуация в танцах на льду, но в целом мы справляемся со сложившимися обстоятельствами", - сказала Слуцкая.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.