Тренер молодежной команды "Спартака" оценил перспективы Зорина в РПЛ

Вадим Романов отметил, что полузащитник старательно проявлял себя в первой команде минского "Динамо", в которой выступал на правах аренды

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский полузащитник Даниил Зорин хорошо проявил себя в чемпионате Белоруссии, перейдя на правах аренды из московского "Спартака" в минское "Динамо", и приобрел чемпионский дух, который может помочь ему стать хорошим футболистом в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер молодежной команды "Спартака" Вадим Романов.

В августе Зорин перешел в минское "Динамо" из "Спартака" на правах аренды до января 2024 года. 26 ноября 19-летний полузащитник стал чемпионом Белоруссии. За новую команду игрок провел 11 матчей, забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи.

"Даня старательно проявлял себя в первой команде, эта аренда пошла на пользу, он хорошо себя проявил в непростом взрослом чемпионате и завоевал титул, - сказал Романов. - Он приобрел чемпионский дух, став чемпионом, это добавит ему уверенности и мотивации двигаться дальше, а все футбольные качества Дани говорят о том, что он может стать хорошим футболистом в Российской премьер-лиге".

"Прежде всего я поздравил Зорина с титулом, потому что звание чемпиона очень важно для молодого футболиста. Теперь он чемпион, потому что ту работу, которую он проделал на протяжении очень долгого промежутка времени, он проделал очень качественно", - добавил тренер.