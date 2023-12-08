В Германии приветствовали решение МОК о допуске россиян до участия в Олимпиаде

В пятницу Международный олимпийский комитет допустил россиян до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе, запретив при этом любую демонстрацию российской символики

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Олимпийская спортивная конфедерация Германии (DOSB, НОК) приветствовала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов до участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Об этом заявил глава DOSB Томас Вайкерт, комментарий которого приводит газета Kicker.

Свою позицию DOSB обосновала тем, что теперь можно говорить об "установившейся ясности" для спортсменов и спортсменок, направляющихся в Париж. Также в DOSB считают, что не менее важно связанное с этим "сохранение строгих спортивных санкций".

"Теперь важно продолжать последовательно выполнять эти требования", - заявил в пятницу Вайкерт.

В пятницу МОК разрешил россиянам принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В то же время МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.