Тренер оценил прогресс футболистов молодежной команды "Спартака"

Вадим Романов выделил Даниила Зорина и Павла Мелешина, которые уже провели матчи в РПЛ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Значительный прогресс наблюдается у футболистов молодежной команды московского "Спартака" с начала года, игроки понимают требования и умеют их выполнять. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер молодежной команды Вадим Романов.

По итогам сезона Молодежной футбольной лиги "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице.

"Очень большой прогресс у ребят, мы в январе взяли большую группу довольно сырых футболистов из академии, - сказал Романов. - Перевод из академии в молодежку достаточно сложный и в футбольном, и в психологическом плане, но нам было очень приятно смотреть, насколько футболисты быстро прогрессируют. Если первая часть года была достаточно сложная, то во второй части мы видим, насколько футболисты нас поняли, сделали то, что мы от них требуем. Мы рады и горды за каждого футболиста, который прогрессирует, говорим, что у них безграничный потенциал, нужно верить в себя".

В этом году футболисты из молодежного состава привлекались к основной команде и выходили на поле в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). "Всегда переход футболистов происходит в два этапа, - отметил Романов. - На первом этапе были футболисты [Даниил] Зорин и [Павел] Мелешин, которые переместились в первую команду, и оба показывали хорошую игру, учитывая конкуренцию и сложную конкуренцию с легионерами. Мы горды, что футболисты проделали такой путь".

"Вторая волна - это футболисты, которые росли следующими, привлекались к тренировкам, попадали в заявку первой команды, это тоже большая работа. Мы ждем, что это произойдет с ребятами 2005 и 2006 годов, это значит, что вертикаль в "Спартаке" работает, от академии через молодежный состав футболисты поступают в первую команду, а дальше судьба складывается по-разному", - добавил собеседник агентства.

Также тренер рассказал, как скоро игроки 2006 года рождения будут задействованы в тренировочном процессе молодежной команды. "Большая группа поступает, есть группа, которая уже сейчас задействована, Егор Сысоев выходил в матчах с "Краснодаром" и "Ростовом", Вадим Пастушков, Миша Пыхчеев были в заявке, не говоря о вратаре Егоре Кошкине, который уже с начала года с нами тренируется, просто, к сожалению, получал травму. Это первая волна. Также большая группа футболистов поедет с нами на сборы и имеет большой потенциал, просто нужно правильно вводить их в состав, а не бросать в топку, нужно обеспечить комфортные условия, чтобы было максимально комфортно", - заключил Романов.