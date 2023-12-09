Кремлев призвал Баха уйти в отставку с поста главы МОК

По мнению президента Международной ассоциации бокса, нынешние руководители МОК "сделали из олимпийской семьи какой-то частный клуб"

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не соответствует занимаемой должности и должен покинуть свой пост. Такое мнение на заседании конгресса Международной ассоциации бокса (IBA) высказал глава организации Умар Кремлев.

В пятницу МОК допустил россиян до участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

"Томас Бах не соответствует своей должности, он должен покинуть МОК, там нет ничего, кроме воровства и коррупции по отношению к спортсменам. Происходит самый настоящий грабеж. Платят за то, чтобы президент Томас Бах хорошо летал и хорошо кушал, а спортсмены живут там, где живут клопы", - сказал Кремлев.

"Бах - вор, который грабит спортсменов. Он не имеет отношения к олимпийскому движению. Я хочу, чтобы спорт очистился от этой гиены. Сегодня большое недоверие к руководству МОК, они не соответствуют своим должностям. Они пытаются влезть в дела IBA, они сделали из олимпийской семьи какой-то частный клуб", - добавил он.

Ранее IBA отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. В июне сессия МОК большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения, поскольку международная федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже на себя взял МОК, в организации отметили, что вид спорта должен остаться в программе Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.