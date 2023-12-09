Боксеры из Якутии одержали победу над спортсменами из стран Африки

Всего состоялось восемь поединков

ЯКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Спортсмены из Якутии победили на вечере профессионального бокса в Якутске в поединках со спортсменами из стран Африки, передает корреспондент ТАСС.

Вечер профессионального бокса "Вызов Севера" состоялся в центре спортивной подготовки "Триумф". Спортсмены из стран Африки впервые приняли участие в поединках со спортсменами из Якутии.

Прошло восемь поединков. В предварительном карде выступили местные спортсмены из различных районов Якутии. В основном карде прошли три боя. В весовой категории до 59 кг россиянин Михаил Варламов победил Лазаруса Шанингву из Намибии. Победу нокаутом одержал Петр Егоров из России в поединке с Николасом Бууле из Уганды (свыше 90 кг). В главном поединке вечера многократный победитель всероссийских и международных соревнований Петр Васильев из Якутии победил чемпиона Африки Натаниела Какололо из Намибии (до 61,2 кг). Васильев провел на ринге семь боев, во всех одержал победу.

"Примечательно, что этот праздник бокса проходит в наш государственный праздник по стране - День Героев Отечества. Сегодня мы отмечаем и вспоминаем героев Великой Отечественной войны, наших дедов и прадедов легендарных, также мы смотрим и равняемся на наших героев текущего времени, на ребят, которые проявляют свои лучшие качества на специальной военной операции. Поздравляю всех вас с Днем Героев Отечества", - сказал на открытии вечера глава Якутска, президент городской Федерации бокса Евгений Григорьев.

Мероприятие прошло при поддержке столичной мэрии и Минспорта Якутии. Цель - привлечь внимание к якутскому боксу и поддержать молодых спортсменов. По словам городских властей, призовой фонд и расходы полностью обеспечили спонсоры в лице крупных предприятий и предпринимателей.