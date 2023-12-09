Фигурист Федотов рассказал, что роль капитана на Кубке Первого канала оказалась непростой

Команда олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой победила на Кубке Первого канала среди юниоров, обыграв команду Елизаветы Туктамышевой

КАЛУГА, 9 декабря. /ТАСС/. Фигурист Арсений Федотов, ставший капитаном "оранжевых" на Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге, чувствовал бремя ответственности за общий результат команды во время своего проката. Об этом фигурист рассказал журналистам после турнира.

Победителем соревнований стала команда олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой ("фиолетовые"), которая со счетом 80:78 обыграла команду Елизаветы Туктамышевой ("оранжевые"). После выступлений пар счет был 17:17, после прокатов танцевальных дуэтов - 34:34. Когда завершились выступления девушек, команда Щербаковой вышла вперед со счетом 58:55. Последним на турнире выступил Федотов.

"Этот турнир подарил много эмоций, но мы проиграли, - сказал Федотов. - Не надо искать причины, виноват я. Я знал, что все зависит от меня, и очень сильно переволновался, наверное. Я попробовал сегодня лутц, и, думаю, что самое время его делать - впереди первенство России. Сегодня выходил с новым набором, на подготовку времени было немного".

Капитан победившей команды танцор Артем Фролов отметил, что был рад оказаться в числе команды Щербаковой. "Было приятно, что жребием я вытащил Аню Щербакову - я с ней катался на "Хрустальном", хорошо ее помню. Сидели, общались, вспоминали прошлые моменты из одиночного катания. Был рад, что она попала в нашу команду - с ней она себя чувствовала хорошо. Большое спасибо Федерации фигурного катания на коньках России за то, что устроили такое шоу - в первый раз в подобном участвую. Ребята все сделали по максимуму - большое спасибо", - сказал Фролов.