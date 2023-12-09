"Продолжим создавать движуху". Турнир "Герои Отечества" прошел в 15 городах России

Соревнования были посвящены участникам специальной военной операции

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Турнир по девяти видам единоборств, приуроченный к Дню героев Отечества, прошел в 15 городах России. Соревнования были организованы спортивно-патриотическим клубом "Ярополк" и посвящены участникам специальной военной операции.

Зрители увидели поединки по греко-римской и вольной борьбе, самбо, боксу, рукопашному бою, кикбоксингу, панкратиону, киокусинкай и тхэквондо. Участие в соревнованиях приняли спортсмены в возрасте от 8 лет до 21 года. Основными целями проведения турнира организаторы называют популяризацию единоборств и здорового образа жизни, обмен опытом между спортивными организациями и патриотическое воспитание молодежи.

Главной площадкой состязаний стал дворец спорта "Триумф" в подмосковных Люберцах, где прошли соревнования по рукопашному бою, выступления и мастер-классы спортсменов, общение с ветеранами боевых действий и общественными деятелями. Организаторы, участники и зрители почтили минутой молчания память погибших участников СВО. Также турниры состоялись в Мелитополе, Севастополе, Керчи, Евпатории, Новороссийске, Волгограде, Астрахани, Улан-Удэ, Воронеже, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Вельске (Архангельская область) и Скадовске (Херсонская область). В рамках мероприятия работали площадки довоенной подготовки, плетения маскировочных сетей, шахмат, армрестлинга, разборки и сборки автоматов, а также полевая почта - зрители и участники могли написать письма российским воинам в зону СВО.

Участница турнира "Герои Отечества" нарисовала в письме участнику СВО новогоднюю елку © Роман Левищев/ ТАСС

Болельщики могли одновременно наблюдать за соревнованиями во всех 15 городах. "Последние два года мы проводили всероссийские мероприятия в формате телемоста, сначала это была акция "Быть здоровым - это модно". Сейчас появилась идея сплотить все федерации боевых искусств и сделать что-то в честь Дня героев Отечества, - рассказал директор клуба "Ярополк", лауреат Национальной премии спорта 2023 года Илья Шадриков. - В Подмосковье мы планировали собрать 400 человек, собрали 250. Часть детей поехала на другое спортивное мероприятие, часть - сюда. Но мы не могли сдвинуть дату, я искренне верю в числа. 9 декабря - это важный праздник, тем более в наше время".

Всего в соревнованиях участвовало более четырех тысяч человек. "Самое главное для нас - это подрастающее поколение, - отметил Шадриков. - Я считаю, что нам все удалось, огромное спасибо всем руководителям федераций девяти видов единоборств, что откликнулись на призыв. Идея пришла спонтанно, с учетом того, что я сам переживаю, что сейчас там творится, в прошлом военнослужащий, ветеран боевых действий. Учитывая, что мы пропагандируем довоенную подготовку, гуманитарную миссию, хотелось сделать что-то, что было бы примером для детей".

Шадриков рассказал о планах по проведению и развитию массовых мероприятий "Ярополка". "Будем подавать заявки на гранты в следующем году, - сказал директор клуба. - Организовывать еще больше регионов и тем самым создавать какую-то движуху, чтобы молодежь видела, что есть возможность к чему-то стремиться. Одно дело собрать, а другое - организовать это все с эффектом 25-го кадра, чтобы молодежь видела не только бои, но и спортивные конкурсы, интерактивные зоны, в том числе с довоенной подготовкой. Обычно также проходят концерты, сегодня мы оставили только исполнение гимна России нашей воспитанницей и песни группы "Ярополк", сочиненные в поддержку наших воинов, выполняющих долг на СВО".

Колоссальная поддержка со всей России

В Мелитополе прошел турнир по вольной борьбе, собравший 183 участника. "К нам приехали команды не только из городов Запорожской области, но и из Донецкой Народной Республики, - рассказал директор ДЮСШ №3 Роман Доломан. - Было очень приятно поучаствовать и в телемосте, который соединил и сплотил спортсменов из 15 городов России. У нас выступали дети с 8 до 18 лет. Несмотря на большую и довольно серьезную конкуренцию, с которой мы столкнулись в российской вольной борьбе, наши ребята показывают хорошие результаты, неоднократно привозили медали и занимали первые места"

Организаторы, участники и зрители турнира "Герои Отечества" почтили минутой молчания память погибших участников СВО © Роман Левищев/ ТАСС

"Поддержка колоссальная, мы каждую неделю получаем инвентарь, экипировку, оснащение, - отметил Доломан. - Школа в Мелитополе получила свой автобус неделю назад. У нас никогда не было автобуса! Экипировкой на следующий год мы обеспечены на 100%, а учеба у нас бесплатная. Все это благодаря фондам и вниманию всей России к нашему региону".

Херсонскую область в географии турнира "Герои Отечества" представил Скадовск. Как рассказали в Министерстве молодежной политики и спорта Херсонской области, соревнования были посвящены памяти главы департамента семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации региона Дмитрия Савлученко. В турнире по вольной борьбе, подготовка к которому велась с начала ноября, приняли участие около 30 человек, все получили памятные дипломы.

Во Владивостоке в турнире по самбо приняли участие около 120 детей, ребята 10-11 лет соревновались в 10 весовых категориях. В Хабаровске около 200 спортсменов померились силами в киокусинкай, состязания прошли в Краевом центре единоборств.

В Вельске участниками турнира стали 120 боксеров в возрасте от 11 лет и старше, представляющие три региона - Архангельскую и Вологодскую области, а также Республику Коми. "У нас сильная социальная программа, и мы проводим два областных турнира в Вельске, - сказал ТАСС представитель Федерации бокса Архангельской области Сергей Першин. - Идет серьезное развитие бокса, есть призеры и победители по Северо-Западу, участники первенства России".

Из 120 участников турнира - 20 девушек. В ноябре жительница Архангельска Лада Еськина стала победительницей молодежного чемпионата Европы по боксу в Черногории. "Три недели назад в Черногории поднимался флаг России благодаря Ладе, - сказал Першин. - Она студентка Северного (Арктического) федерального университета, сейчас восстанавливается после первенства Европы и сдает то, что пропустила. В турнире приняла участие призер первенства России этого года в возрасте 15-16 лет Елизавета Черемисина из поселка Савинский Плесецкого района, она, как и Лада, член сборной России. Сейчас многие девчонки идут записываться и говорят, что мы хотим быть, как Лада Еськина, такая тенденция".