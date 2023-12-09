Российский боксер Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира WBA

Россиянин нокаутировал Леона Харта из Германии

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории - bridgerweight ("вес Бриджера", до 101,6 кг). В поединке, прошедшем на турнире IBA Champions Night в Дубае, он выиграл у Леона Харта из Германии нокаутом в 6-м раунде.

Новая весовая категория bridgerweight (до 101,6 кг) была основана в целях увеличения разницы между первым тяжелым (до 90,71 кг) и супертяжелым весом (свыше 90,71 кг) и названа в честь шестилетнего американца Бриджера Уокера, спасшего свою младшую сестру от своры бродячих собак.

На счету 32-летнего Тищенко теперь 13 побед (8 нокаутом) и 1 поражение. В активе Тищенко в профессиональном боксе пояса интернационального чемпиона Всемирного боксерского совета, интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) и чемпиона Европы WBO в весе до 90,71 кг.

В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг. Он является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013.

В активе 35-летнего Харта 22 победы (13 нокаутом), 6 поражений, 1 ничья. В 2021 году он стал чемпионом Европы WBO, в прошлом поединке не сумел завоевать титул чемпиона Европы, сведя вничью бой с французом Жан-Жаком Оливье.

На данный момент трое россиян владеют чемпионскими титулами - помимо Тищенко, это Артур Бетербиев (титулы Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и WBO, весовая категория до 79,38 кг) и Дмитрий Бивол (пояс WBA, до 79,38 кг).