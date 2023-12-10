10 декабря, 12:53
Футбол в России

Футболисты "Динамо" продлили беспроигрышную серию до 12 матчей, сыграв вничью с "Факелом"

Встреча завершилась со счетом 1:1

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" сыграл вничью с воронежским "Факелом" со счетом 1:1 в гостевом матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев гол забил Максим Максимов (79-я минута, с пенальти), у гостей отличился Ярослав Гладышев (29). Вратарь "Динамо" Антон Шунин вышел в стартовом составе и провел 359-й матч за команду. По количеству игр за бело-голубых он опередил Льва Яшина и вышел на чистое третье место в истории клуба. Впереди только защитники Александр Новиков (395) и Александр Маховиков (363).

"Динамо" продлило беспроигрышную серию в РПЛ до девяти матчей. Последнее поражение в чемпионате бело-голубые потерпели в сентябре от московского "Спартака" (0:1). Во всех турнирах "Динамо" не проигрывает на протяжении 12 матчей.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 32 очка в 18 матчах. "Факел" идет 11-м с 21 очком.

В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, бело-голубые примут московский "Локомотив", "Факел" в гостях сыграет с "Пари Нижний Новгород". Даты и время начала обеих встреч будут определены позднее.

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15

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"Ростов"

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7

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"Факел"

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"Урал"

18

5

4

9

19

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28

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"Ахмат"

18

4

5

9

17

18

23

-5

14

"Оренбург"

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3

5

9

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18

27

-9

15

"Балтика"

17

3

4

10

13

12

23

-11

16

"Сочи"

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3

1

13

10

16

30

-14

  

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