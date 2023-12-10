Футболисты "Динамо" продлили беспроигрышную серию до 12 матчей, сыграв вничью с "Факелом"

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" сыграл вничью с воронежским "Факелом" со счетом 1:1 в гостевом матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев гол забил Максим Максимов (79-я минута, с пенальти), у гостей отличился Ярослав Гладышев (29). Вратарь "Динамо" Антон Шунин вышел в стартовом составе и провел 359-й матч за команду. По количеству игр за бело-голубых он опередил Льва Яшина и вышел на чистое третье место в истории клуба. Впереди только защитники Александр Новиков (395) и Александр Маховиков (363).
"Динамо" продлило беспроигрышную серию в РПЛ до девяти матчей. Последнее поражение в чемпионате бело-голубые потерпели в сентябре от московского "Спартака" (0:1). Во всех турнирах "Динамо" не проигрывает на протяжении 12 матчей.
"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 32 очка в 18 матчах. "Факел" идет 11-м с 21 очком.
В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, бело-голубые примут московский "Локомотив", "Факел" в гостях сыграет с "Пари Нижний Новгород". Даты и время начала обеих встреч будут определены позднее.
1
"Зенит"
18
11
3
4
36
35
17
18
2
"Краснодар"
17
10
5
2
35
27
14
13
3
"Динамо"
18
8
8
2
32
29
22
7
4
"Локомотив"
18
8
7
3
31
29
23
6
5
"Спартак"
18
9
3
6
30
27
24
3
6
"Крылья Советов"
18
8
5
5
29
36
27
9
7
ЦСКА
17
7
7
3
28
31
23
8
8
"Рубин"
17
7
4
6
25
16
21
-5
9
"Пари НН"
18
7
3
8
24
15
16
-1
10
"Ростов"
18
5
6
7
21
24
29
-5
11
"Факел"
18
5
6
7
21
15
19
-4
12
"Урал"
18
5
4
9
19
18
28
-10
13
"Ахмат"
18
4
5
9
17
18
23
-5
14
"Оренбург"
17
3
5
9
14
18
27
-9
15
"Балтика"
17
3
4
10
13
12
23
-11
16
"Сочи"
17
3
1
13
10
16
30
-14