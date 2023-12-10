Бразильский футболист "Динамо" Бителло признался, что уже привык к снегу

Бразилец считает нормальными погодные условия для игры в футбол

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Бразильский полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Бителло уже привык к снегу в России. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье "Динамо" на выезде сыграло вничью с воронежским "Факелом" (1:1) в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Я радовался и сейчас рад снегу, уже привык к нему, - отметил Бителло. - Конечно, теперь уже стало холоднее. Но тем не менее все нормально, сегодня была довольно сложная игра, но очко взяли. На такой позитивной ноте заканчиваем".

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в 18 матчах. "Конечно, для нас положительный результат - третье место. Мы проделали очень много работы, упорной работы на тренировках и в матчах, получается, что перед нами только две очень сильные команды "Зенит" и "Краснодар", нам нужно тоже стремиться туда, чтобы быть в топе", - сказал бразильский полузащитник.

В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, "Динамо" в марте примет московский "Локомотив".