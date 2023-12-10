Ватутин: баскетболисты ЦСКА доминировали большую часть матча с "Зенитом"

Встреча завершилась победой армейцев в овертайме со счетом 104:89

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты московского ЦСКА имели преимущество над петербургским "Зенитом" на протяжении большей части матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Встреча между ЦСКА и "Зенитом" завершилась победой армейцев в овертайме со счетом 104:89.

"Понимаю, что сейчас большинство комментариев будут связаны с двумя подряд нашими неудачными выносами мяча, про повтор ситуации, которая была на суперкубке год назад. Все это, конечно, так, и явно лежит на поверхности. Эти моменты чуть не стоили ЦСКА победы, но зато подарили невероятную концовку и овертайм, где ребята проявили характер. Все, кто выходил, внесли свой вклад в победу, неважно, кто сколько провел времени на паркете", - отметил Ватутин.

"Если разбираться чуть глубже, то проблема была не только в двух выносах. По большому счету сегодня мы доминировали большую часть матча, но в концовке четвертой четверти мы в какой-то момент перестали играть в баскетбол, который приносил результат, пару раз форсировали атаку трехочковыми и дали "Зениту" шанс. Хорошо то, что хорошо кончается, и сейчас всем можно порадоваться, а ошибки - без них не проходит никакая игра. В любом случае игра была классной, не сомневаюсь, что вторая часть сезона подарит нам немало таких игр с участием всех команд Единой лиги ВТБ", - добавил президент ЦСКА.

По ходу матча баскетболиста "Зенита" Сергея Карасева унесли с паркета на носилках после столкновения с игроком ЦСКА Самсоном Руженцевым. "Самое главное - хочу пожелать выздоровления Сергею Карасеву после падения. Очень надеюсь, что после обследования травма не окажется столь серьезной и все обойдется. Важно отметить зрителей в "Мегаспорте", которые поддержали Сергея аплодисментами", - сказал Ватутин.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, на счету команды 15 побед и 1 поражение в сезоне. "Зенит" идет третьим с 11 победами и 5 поражениями.