День футбола прошел на выставке "Россия"

В мероприятии приняли участие Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. День футбола прошел на ВДНХ на международной выставке-форуме "Россия". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню футбола, который отмечается 10 декабря. Посетители выставки могли увидеть Кубок России, а также кубки победителей Юношеской футбольной лиги и женской Суперлиги. Проводились различные конкурсы, а в конце победитель Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев и восьмикратный чемпион России Андрей Тихонов провели автограф-сессию.

"Отличная выставка, я первый раз на нее пришел, мне все очень понравилось. Спасибо Российскому футбольному союзу за организацию сегодняшнего мероприятия. Для меня как для профессионального футболиста это важный день, и мне приятно, что сюда пришло много любителей нашего вида спорта", - сказал Тихонов ТАСС.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.