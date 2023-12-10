Хоккеисты Порядин и Голдобин пропустят Кубок Первого канала

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Нападающие московского хоккейного клуба "Спартак" Павел Порядин и Николай Голдобин не сыграют за команду "Россия 25" на Кубке Первого канала. Об этом ТАСС сообщил источник.

Голдобин является одним из лучших бомбардиров Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вместе с Порядиным он был вызван на Кубок Первого канала, который пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.

"Порядин и Голдобин не смогут сыграть на Кубке Первого канала", - сообщил собеседник агентства.

Оба игрока приняли участие в Фонбет - Матче звезд КХЛ, который проходит в Санкт-Петербурге с 9 по 10 декабря.