Аленичев отметил масштабность выставки "Россия"

10 декабря на выставке прошло мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню футбола

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Выставка-форум "Россия" является масштабным мероприятием, где есть на что посмотреть абсолютно любому посетителю. Такое мнение ТАСС высказал победитель Лиги чемпионов 2004 года по футболу Дмитрий Аленичев.

10 декабря на выставке прошло мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню футбола.

"Я очень рад, что меня пригласили на выставку поучаствовать в сегодняшнем мероприятии. Мне очень понравилась выставка "Россия", это очень масштабное мероприятие, здесь есть на что посмотреть абсолютно любому человеку. Если говорить о спорте и футболе, в частности, то, конечно, такие события, встречи способствуют его популяризации", - сказал Аленичев.

"Всемирный день футбола, безусловно, для меня как человека, много лет игравшего на высоком уровне, это важный праздник. Наш вид остается одним из самых популярных в стране, у нас ему уделяют много внимания. Здорово, что в этот день болельщики пришли к нам", - добавил собеседник агентства.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.