10 декабря, 18:41
Футбол в России

"Краснодар" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу и вышел на первое место

Футболист ЦСКА Иван Обляков и футболист "Краснодара" Ильзат Ахметов. Степан Ноздрев/ ТАСС
Футболист ЦСКА Иван Обляков и футболист "Краснодара" Ильзат Ахметов
© Степан Ноздрев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 1:0 обыграли московский ЦСКА в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Единственный мяч на 90-й минуте забил Никита Кривцов.

"Краснодар" набрал 38 очков и сохранил первое место в таблице по итогам тура. Петербургский "Зенит" отстает от краснодарцев на два очка. ЦСКА с 28 очками располагается на восьмой строчке.

В следующем туре, который состоится в марте 2024 года, "Краснодар" примет казанский "Рубин". ЦСКА на своем поле сыграет с "Оренбургом".

В других матчах воскресенья "Рубин" со счетом 1:0 на выезде победил калининградскую "Балтику", "Сочи" дома сыграл вничью с "Оренбургом" (1:1).

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

18

11

5

2

38

28

14

14

2

"Зенит"

18

11

3

4

36

35

17

18

3

"Динамо"

18

8

8

2

32

29

22

7

4

"Локомотив"

18

8

7

3

31

29

23

6

5

"Спартак"

18

9

3

6

30

27

24

3

6

"Крылья Советов"

18

8

5

5

29

36

27

9

7

"Рубин"

18

8

4

6

28

17

21

-4

8

ЦСКА

18

7

7

4

28

31

24

7

9

"Пари НН"

18

7

3

8

24

15

16

-1

10

"Ростов"

18

5

6

7

21

24

29

-5

11

"Факел"

18

5

6

7

21

15

19

-4

12

"Урал"

18

5

4

9

19

18

28

-10

13

"Ахмат"

18

4

5

9

17

18

23

-5

14

"Оренбург"

18

3

6

9

15

19

28

-9

15

"Балтика"

18

3

4

11

13

12

24

-12

16

"Сочи"

18

3

2

13

11

17

31

-14

  

Теги:
Российский футбол