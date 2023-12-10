"Краснодар" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу и вышел на первое место

Встреча завершилась со счетом 1:0

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 1:0 обыграли московский ЦСКА в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Единственный мяч на 90-й минуте забил Никита Кривцов.

"Краснодар" набрал 38 очков и сохранил первое место в таблице по итогам тура. Петербургский "Зенит" отстает от краснодарцев на два очка. ЦСКА с 28 очками располагается на восьмой строчке.

В следующем туре, который состоится в марте 2024 года, "Краснодар" примет казанский "Рубин". ЦСКА на своем поле сыграет с "Оренбургом".

В других матчах воскресенья "Рубин" со счетом 1:0 на выезде победил калининградскую "Балтику", "Сочи" дома сыграл вничью с "Оренбургом" (1:1).