"Краснодар" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу и вышел на первое место

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 1:0 обыграли московский ЦСКА в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.
Единственный мяч на 90-й минуте забил Никита Кривцов.
"Краснодар" набрал 38 очков и сохранил первое место в таблице по итогам тура. Петербургский "Зенит" отстает от краснодарцев на два очка. ЦСКА с 28 очками располагается на восьмой строчке.
В следующем туре, который состоится в марте 2024 года, "Краснодар" примет казанский "Рубин". ЦСКА на своем поле сыграет с "Оренбургом".
В других матчах воскресенья "Рубин" со счетом 1:0 на выезде победил калининградскую "Балтику", "Сочи" дома сыграл вничью с "Оренбургом" (1:1).
1
"Краснодар"
18
11
5
2
38
28
14
14
2
"Зенит"
18
11
3
4
36
35
17
18
3
"Динамо"
18
8
8
2
32
29
22
7
4
"Локомотив"
18
8
7
3
31
29
23
6
5
"Спартак"
18
9
3
6
30
27
24
3
6
"Крылья Советов"
18
8
5
5
29
36
27
9
7
"Рубин"
18
8
4
6
28
17
21
-4
8
ЦСКА
18
7
7
4
28
31
24
7
9
"Пари НН"
18
7
3
8
24
15
16
-1
10
"Ростов"
18
5
6
7
21
24
29
-5
11
"Факел"
18
5
6
7
21
15
19
-4
12
"Урал"
18
5
4
9
19
18
28
-10
13
"Ахмат"
18
4
5
9
17
18
23
-5
14
"Оренбург"
18
3
6
9
15
19
28
-9
15
"Балтика"
18
3
4
11
13
12
24
-12
16
"Сочи"
18
3
2
13
11
17
31
-14