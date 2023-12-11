Андрей Тихонов считает, что "Игры будущего" будут интересны молодежи

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Формат "Игр будущего" является необычным и интересным для молодежи. Такое мнение ТАСС высказал восьмикратный чемпион России по футболу Андрей Тихонов на выставке-форуме "Россия" в Москве.

"Я в приставку не играю, к киберспорту не имею никакого отношения, но мои дети играют. Время идет вперед, я знаю, что этим увлекаются молодые футболисты, это один из способов проводить время на сборах. Что касается состязания в реальном футболе и компьютерном, это необычный формат, мне кажется, он больше рассчитан на молодое поколение, для них это будет интересно", - сказал Тихонов.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Это мероприятие - первое событие подобного масштаба с советских времен. Задача выставки - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.