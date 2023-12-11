Москвина: Федерация фигурного катания Петербурга ищет тренеров в танцах на льду

Заслуженный тренер России рассказала, что организация вела очень тесные переговоры с двумя кандидатами

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга продолжает поиск тренеров в танцах на льду, кто могли бы переехать в этот город для работы. Об этом ТАСС сообщила заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина.

Глава петербургской федерации Антон Сихарулидзе в январе 2022 года сообщил ТАСС о планах организации активно развивать танцы на льду и искать тренеров и спортсменов, которые бы хотели работать в Санкт-Петербурге. По словам Сихарулидзе, у федерации есть возможность создать им уникальные условия для подготовки.

"Я в курсе того, что проходили переговоры с несколькими тренерами по танцам на льду на предмет возможности переехать в Санкт-Петербург и работать у нас, - сказала Москвина. - Пока, к сожалению, таковых не нашлось. Хотя были две кандидатуры, с которыми велись очень тесные переговоры, которые могли завершиться положительно. А тем танцевальным тренерам, которые продолжают работать в Петербурге, и их спортсменам наша региональная федерация оказывает необходимую помощь".

Москвина 9 декабря на выставке-форуме "Россия" в лектории павильона "Газпром" встретилась с юными фигуристками из Тульской области и рассказала детям, как сложен путь к высоким результатам и какие качества должны быть присущи настоящим спортсменам.