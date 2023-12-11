Чесноков: у Андреевой не было конкурентов в борьбе за звание лучшему новичку в WTA

На награду также претендовали россиянки Диана Шнайдер и Элина Аванесян, американка Пейтон Стернс и чешка Линда Носкова

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева была очевидном фаворитом в борьбе на награду лучшему новичку по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Здорово, что она получила награду, - сказал Чесноков. - Ничего удивительного в этом нет, она начинала сезон в пятой сотне, и по ходу года вошла в топ-50. Реальных конкурентов на эту награду у нее не было, я думаю, это самый очевидный выбор. Она проиграла финал юниорского Australian Open, после этого ее результаты взлетели вверх, она здорово сыграла по взрослым на Roland Garros и Уимблдоне, обыгрывала игроков из десятки мирового рейтинга".

По ходу сезона наивысшей позицией россиянки было 46-е место. В 2023 году 16-летняя спортсменка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. Также она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии. На награду также претендовали россиянки Диана Шнайдер и Элина Аванесян, американка Пейтон Стернс и чешка Линда Носкова.