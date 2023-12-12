В Москве открылся гимнастический зал "Динамо"

Президент Олимпийского комитета России уверен, что зал станет жемчужиной спортивной гимнастики России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Торжественное открытие гимнастического зала в здании новой Академии спорта "Динамо" прошло в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Зал станет основной тренировочной базой для гимнастического клуба "Динамо-Москва" имени Михаила Воронина. В церемонии открытия приняли участие президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Анатолий Гулевский, олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Артур Далалоян, ветераны спортивной гимнастики "Динамо" и другие почетные гости.

"Здесь собрался весь цвет олимпийской гимнастической семьи, я рад приветствовать ветеранов спорта и подрастающее поколение, которое станет новыми Хоркиными и Далалоянами. Ближайший олимпийский резерв находится здесь сейчас с нами в зале. Я благодарен всем руководителям, благодаря которым появился этот зал. Уверен, что этот зал станет жемчужиной спортивной гимнастики России", - сказал Поздняков.

Сразу после основания общества "Динамо" в 1923 году в Москве заработала одноименная гимнастическая секция. Когда в Петровском парке был построен стадион "Динамо", то под восточной трибуной в 1934 году разместился гимнастический зал. Именно здесь многие годы проходили учебно-тренировочные занятия и сборы сильнейших гимнастов общества и страны.

Клуб "Динамо-Москва" имени двукратного олимпийского чемпиона Михаила Воронина был образован в 1989 году и является первым гимнастическим клубом в России. За последние 20 лет в клубе были воспитаны поколения победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России, было подготовлено 14 заслуженных мастеров спорта, более 25 мастеров спорта международного класса, более 70 мастеров спорта.

Торжественное открытие Академии спорта "Динамо" в Петровском парке состоялось 12 сентября 2023 года.