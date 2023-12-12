Аленичев отметил плотность борьбы в РПЛ текущего сезона

По итогам 18 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет "Краснодар", за ним следуют петербургский "Зенит" и московское "Динамо"

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Первая часть сезона в Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла в плотной борьбе, что создает интерес для болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России по футболу Дмитрий Аленичев.

"Действительно, первая часть сезона была интересной, у нас очень плотная борьба идет в турнирной таблице. Восьмое место от третьего отделяет всего четыре очка, поэтому расклад может меняться каждый тур. Я считаю, это хорошо, это интересно болельщикам, потому что есть интрига и непонятно, кто какое место займет, кто победит", - сказал Аленичев.

По итогам 18 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет "Краснодар" набравший 38 очков, за ним следуют петербургский "Зенит" (36) и московское "Динамо" (32). На восьмом месте располагается московский ЦСКА (28). Следующий тур пройдет в марте, точные даты будут известны позднее.