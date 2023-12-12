Матыцин считает, что проект "Человек идущий" объединяет россиян

По словам министра спорта, фоновая ходьба помогает оставаться в тонусе и хорошем настроении

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фоновой ходьбе "Человек идущий" объединяет жителей страны. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, который поздравил победителей и призеров соревнований.

С 15 октября по 15 ноября команды состязались в количестве пройденных шагов. За месяц участники турнира сделали около 13 млрд шагов. В категории "группа ЗОЖ" победу одержали "Ходоки_П&О" из города Кандалакша, в корпоративном зачете выиграл Банк России, в турнире муниципалитетов сильнее своих соперников оказалась команда "МБДОУ № 56 Искорка_П&О". Лучшей среди ветеранов стала команда "Активное долголетие" из подмосковного Солнечногорска, среди студентов победила команда "АССК Красноярск", среди семейных команд - "Ремпуть" из Магнитогорска.

"От имени министерства спорта рад приветствовать победителей. Более 77 тыс. человек из более 2 тыс. команд боролись за победу. Фоновая ходьба становится популярной среди граждан, помогает оставаться в тонусе и хорошем настроении. Пусть движение фоновой ходьбы продолжает развиваться и объединять россиян", - сказал Матыцин.

Президент общественной организации "Лига здоровья нации" академик Российской академии наук Лео Бокерия отметил, что проект быстро развивается. "Всего за пять лет наш чемпионат стал одним из самых заметных событий в физкультурной жизни страны. Я искренне благодарю всех участников проекта и поздравляю с завершением пятого командного чемпионата России по фоновой ходьбе, без вас проект не состоялся бы. Спасибо за поддержку, за веру в проект, за приверженность здоровому образу жизни", - сказал Бокерия.

Чемпионат России по фоновой ходьбе "Человек идущий" проводится при поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни".