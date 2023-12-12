Серебряный призер Олимпиады фигуристка Трусова сыграет в хоккей в составе команды легенд

Товарищеский матч со звездами "Локомотива" пройдет 15 декабря

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова примет участие в товарищеском матче на открытии катка на территории "РЖД-Арены" в составе команд легенд отечественного хоккея. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

В составе команды легенд среди прочих также сыграют олимпийский чемпион 1984 года, чемпион СССР в составе московского "Динамо" Владимир Мышкин, олимпийский чемпион, чемпион СССР 1976 года в составе московского "Спартака" Виктор Шалимов и отец Трусовой Вячеслав Трусов. Команда легенд хоккея встретится с командой звезд "Локомотива", за которую выступят бывшие футболисты Руслан Пименов, Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычев. Игра пройдет 15 декабря и начнется в 14:00 мск, планируется, что команды проведут два периода по 15 минут.

С 16 по 17 декабря на льду катка рядом с "РЖД-Ареной" пройдет Рождественский московский фестиваль хоккея в формате 3x3.

Трусовой 19 лет, помимо серебра Олимпиады, спортсменка выигрывала чемпионат России 2022 года, дважды становилась бронзовым призером чемпионата Европы.