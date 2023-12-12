В Минспорте назвали уникальным событием чемпионат России по спортивному программированию

Директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов отметил, что турнир прошел на высоком уровне

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Первый чемпионат России по спортивному программированию стал уникальным и знаковым событием для индустрии данного вида спорта. Такое мнение ТАСС высказал директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов.

Соревнования завершились 11 декабря в Москве. Победителем в дисциплине "алгоритмическое программирование" стала команда из Москвы, сильнейшей в дисциплине "программирование продуктовое" была команда из ДНР, в дисциплине "программирование систем информационной безопасности" лучшей оказалась команда из Санкт-Петербурга.

"Чемпионат России по спортивному программированию - это уникальное мероприятие на стыке спорта и высоких технологий. Несмотря на то что для нашей страны это первый чемпионат такого уровня, мы видим обширную географию команд-участников, достойный уровень подготовки ребят, и их стремление к победе. Участники, судьи и профессиональное сообщество отметили высокий уровень мероприятия и по достоинству оценили работу федерации. Безусловно, чемпионат стал знаковым событием для индустрии, победители и призеры уже вошли в историю как первые чемпионы России по спортивному программированию", - сказал Уразов.

"Благодаря Федерации спортивного программирования в нашей стране создаются все условия для самореализации и профессионального роста нашей молодежи", - добавил он.