Молодые звезды и новый трофей. В Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала по хоккею

Турнир пройдет с 14 по 17 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Кубок Первого канала по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Как и годом ранее, в рамках турнира состоятся международные матчи в формате 3х3 - они намечены на пятницу. Одним из участников соревнований будет команда, собранная из молодежи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и игроков Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Впервые с 2019 года турнир состоится не в Москве, а в Санкт-Петербурге, который дважды (2018, 2019) принимал матчи Кубка Первого канала. Тогда в Санкт-Петербурге в рамках турнира прошли две встречи, обе - с участием сборной России. Матчи хозяев проходили под крышей "Газпром-Арены", 71 381 зритель посетил игру с финнами в 2018 году. Был превзойден отечественный рекорд посещаемости хоккейных матчей, установленный на чемпионате мира 1957 года в Москве.

Матчи предстоящего турнира пройдут в Ледовом дворце, который рассчитан на 12 300 зрителей.

В прошлом году на турнире выступали сборные России, Белоруссии и Казахстана. Планировалось, что в этом году к командам присоединится сборная Китая. Однако позднее китайцы отказались от участия, поскольку для хоккейной ассоциации этой страны в приоритете стоит местный чемпионат, идущий в то же время. Базовый клуб сборной Китая "Куньлунь Ред Стар" получил долгожданную паузу для отдыха в условиях тяжелого графика - в феврале команда Китая выступит на этапе квалификации к Олимпиаде 2026 года.

Вместо сборной Китая в Санкт-Петербурге выступит команда "Звезды и ВХЛ", составленная из молодых хоккеистов клубов КХЛ и игроков Всероссийской хоккейной лиги. За нее, например, выступят вратарь "Локомотива" Сергей Мурашов, нападающие Никита Гребенкин ("Металлург"), Марат Хуснутдинов ("Сочи"), Арсений Грицюк (СКА), который не выходил на лед в официальных матчах с 20 ноября.

"Арсений [Грицюк] был долгое время на травме, сейчас выздоровел. В сборную надо брать только по игровому принципу, иначе нет смысла. Это наше совместное решение, он только ему благодарен, и я надеюсь, что тренерский штаб в команде "Звезд" даст ему возможность проявить свои лучшие качества", - сказал после тренировки в среду главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг.

Квартальнов остался в Минске

Стоит отметить и появление 18-летнего Владимира Михалева из "Сибири", который в семи матчах КХЛ отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Из-за травм и болезней не сыграют за "Звезд и ВХЛ" вызванные ранее Матвей Мичков ("Сочи"), защитник "Авангарда" Михаил Гуляев и набравший хорошую форму Даниил Аймурзин из "Северстали". Главным тренером команды будет Николай Воеводин, который возглавляет клуб ВХЛ "СКА-Нева".

Национальная российская команда, как и в мае во время серии матчей с белорусами, называется "Россией 25". Считается, что средний возраст ее 25 лет, подчеркивается, что во время недопуска россиян до международных соревнований, в том числе под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), ФХР сосредоточит внимание на резерве сборной. По разным причинам пропустят Кубок Первого канала вратарь "Локомотива" Даниил Исаев, защитники Сергей Телегин ("Трактор") и Никита Евсеев ("Ак Барс"), нападающий "Торпедо" Николай Коваленко.

Павел Порядин и один из лучших бомбардиров КХЛ Николай Голдобин (оба - "Спартак"), по словам главного тренера красно-белых Алексея Жамнова, не сыграют в Санкт-Петербурге из-за микроповреждений. Выбор состава команды "Россия 25" был обусловлен наличием сочетаний, которые сложились в клубах. Наибольшее представительство, конечно же, имеет СКА, из которого вызваны четыре защитника и восемь нападающих, а среди нападающих двумя игроками представлены "Ак Барс" и ЦСКА. Капитаном сборной является защитник СКА Александр Никишин, его ассистентами - еще один игрок обороны Александр Елесин ("Локомотив") и одноклубник Никишина Марат Хайруллин.

"Взяли лучших, все ребята на месте. Огромная благодарность "Ак Барсу", "Локомотиву", ЦСКА, "Северстали" и всем остальным клубам, которые дали игроков. Ребята с огромным желанием приехали в сборную. Это очень важно, что ребята сами хотят играть", - сказал ТАСС накануне турнира главный тренер "России 25" Ротенберг.

Перед Кубком Первого канала изменения в тренерском штабе произошли у сборной Белоруссии, которая является действующим победителем турнира. Дмитрий Квартальнов остался в Минске, он продолжает работать с "Динамо", которое борется за место в плей-офф. Возглавит белорусскую команду один из тренеров "Салавата Юлаева" Константин Кольцов. Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев перестал считаться и.о. наставника "Барыса", но продолжает работу с национальной командой - с ним она сумела сохранить место в высшем дивизионе чемпионата мира в мае этого года.

Нынешний Кубок Первого канала будет отличаться и появлением нового трофея, изготовленного по дизайну ювелира Владимира Майзеля, автора Кубка Гагарина. На кристалле помещена чаша, на которую нанесены следы от лезвия коньков.