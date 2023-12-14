Ремонт в гостинице биатлонного комплекса в Уфе будет завершен к февралю

На ремонтные работы выделено 77 млн рублей, отметил директор комплекса

УФА, 14 декабря. /ТАСС/. Ремонт в административном здании биатлонного комплекса в Уфе, в котором также расположена гостиница для спортсменов, будет завершен к февралю. Об этом журналистам сообщил директор комплекса Уфе Виктор Никитин.

В Уфе с 15 по 17 декабря пройдет второй этап Кубка Содружества по биатлону. В среду спортсменки Наталья Гербулова и Екатерина Носкова в своем телеграм-канале опубликовали видеообзор гостиницы, в которой они планировали жить во время соревнований. На кадрах видно, что ванная комната остается в состоянии ремонта, а в номере осталась пыль после строительных работ.

"Выделено 102 млн рублей, из них 77 - на текущий ремонт гостиницы. Гостиница будет готова полностью к 1 февраля, пока сделаны два этажа, - сказал Никитин. - Также установлено новое табло на стадионе, обновлено звуковое оборудование, отремонтирован пресс-центр, коридоры здания, установлены новые двери. В результате всех работ весь комплекс будет обновлен почти на 70%".

Он отметил, что в комплексе масштабных ремонтных работ не было порядка 20 лет. Объект был открыт в 2001 году. По словам Никитина, стоимость проживания в четырехместном номере составляет 800 рублей в сутки, питание оплачивается отдельно.