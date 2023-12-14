Михайлов: игроки ВХЛ оставили хорошее впечатление в матче с командой "Россия 25"

Команда "Звезды и ВХЛ" в четверг со счетом 2:5 уступили сборной "Россия 25" на Кубке Первого канала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Спортсмены, выступающие во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), произвели хорошее впечатление своей игрой в матче Кубка Первого канала против команды "Россия 25". Такое мнение ТАСС высказал член тренерского совета Федерации хоккея России, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

В четверг "Россия 25" со счетом 5:2 победила команду "Звезды и ВХЛ" в матче первого тура Кубка Первого канала по хоккею. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

"Организация турнира хорошая, игра получилась очень интересная, особенно мне понравились два периода. Где-то была и бесшабашная игра, но с открытым забралом и с полной отдачей сил, - сказал Михайлов. - Как всегда, кто больше забивает, тот и выигрывает. Удачи сборной команде и продолжать также выступать".

"Что касается игроков ВХЛ, то ребята оттуда оставили очень хорошее впечатление. Они показывают что и в ВХЛ есть игроки, которые в будущем могут занять места в основных составах команд Континентальной хоккейной лиги", - отметил Михайлов.

Турнир продолжится 16 декабря. В субботу сборная Казахстана сыграет с командой "Звезды и ВХЛ", "Россия 25" сыграет со сборной Белоруссии. 15 декабря пройдет турнир по хоккею 3х3.