ПАОК обыграл ХИК в Лиге конференций. Оздоев забил первый в сезоне гол в еврокубках

На счету россиянина теперь пять голов за греческий клуб в этом сезоне

ТАСС, 14 декабря. Греческий ПАОК дома со счетом 4:2 обыграл финский ХИК в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги конференций. Встреча прошла в Салониках.

В составе победителей голы забили Магомед Оздоев (37-я минута), Яннис Константелиас (47), Томас Мург (85), на 53-й минуте мяч в свои ворота забил защитник финской команды Йоона Тойвио. У ХИКа отличились Боян Радулович (6) и Перпарим Хетемай (90+2, с пенальти).

Оздоев забил пятый гол за ПАОК в сезоне и первый - в еврокубках. До этого российский полузащитник четырежды отличился в чемпионате Греции. Всего в текущем сезоне Оздоев провел за ПАОК 23 игры.

ПАОК вышел в плей-офф Лиги конференций с первого места, команда набрала 16 очков, ХИК с 2 очками завершил групповой этап на последнем, четвертом месте. ПАОК и ХИК выступали в группе G вместе с шотландским "Абердином" и германским "Айнтрахтом", матч между этими командами завершился со счетом 2:0 в пользу "Абердина". В плей-офф Лиги конференций со второго места вышел "Айнтрахт" (9 очков).

Команды, занявшие первое место на групповом этапе Лиги конференций, выходят в 1/8 финала, вторые сыграют в плей-офф с командами, занявшими третье место на групповом этапе Лиги Европы. Матчи плей-офф пройдут 15 и 22 февраля 2024 года, 1/8 финала - 23 февраля и 7 марта 2024 года. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 18 декабря.

Лига конференций проводится в третий раз, ранее в ней побеждали итальянская "Рома" и английский "Вест Хэм". 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.