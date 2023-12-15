Нападающий "Тампы" Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков

"Тампа" в гостях со счетом 7:4 обыграла "Эдмонтон"

ТАСС, 15 декабря. "Тампа" со счетом 7:4 обыграла "Эдмонтон" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (2, 47, 55, 60-я минуты), Тайлер Мотт (8), Никита Кучеров (53) и Энтони Чирелли (59). У проигравших отличились Дарнелл Нурс (22), Коннор Макдэвид (28), Зак Хайман (31) и Райан Ньюджент-Хопкинс (58). Кучеров сделал две результативные передачи, защитник "Тампы" Михаил Сергачев отметился одним результативным пасом. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 53 броска из 57.

Кучеров довел количество очков в регулярном чемпионате до 50. На его счету 20 шайб и 30 передач. Ближайшим преследователем россиянина является американский форвард "Ванкувера" Джей Ти Миллер 43 очка (15+28).

"Эдмонтон" прервал серию из восьми побед, в последний раз команда уступала 23 ноября на выезде "Каролине" (3:6). Команда занимает 4-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 27 очками в 27 матчах. Следующую игру "Эдмонтон" проведет дома против "Флориды" 17 декабря.

"Тампа" занимает пятое место в таблице Атлантического дивизиона, на счету команды 33 очка после 31 игры. В следующем матче 17 декабря "Тампа" встретится на выезде с "Калгари".

"Ванкувер" на своем льду со счетом 4:0 обыграл "Флориду", нападающий хозяев Андрей Кузьменко забросил победную шайбу. Вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 13 бросков из 17 и был заменен после второго периода. "Сиэтл" дома разгромил "Чикаго" - 7:1.