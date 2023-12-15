Крикунов прокомментировал безголевую серию Овечкина в НХЛ

Заслуженный тренер России отметил, что нападающему нужно забить один гол, и все станет на свои места

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александру Овечкину достаточно забросить одну шайбу, чтобы вновь показывать результативную игру. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России, работавший с Овечкиным в московском "Динамо" и сборной России, Владимир Крикунов.

"Такое бывает. Ему надо настроиться и бороться за этот гол. Надо один гол забить, и все станет на места", - сказал Крикунов.

В матче против "Филадельфии" (3:4 по буллитам) Овечкин установил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ, она составляет 11 матчей.

В следующем матче "Вашингтон" на выезде сыграет с "Нэшвиллом" 17 декабря.