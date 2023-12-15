Головин рассказал, что ценит возможность играть за сборную России

Полузащитник отметил, что ждя него ценна каждая тренировка в сборной

ТАСС, 15 декабря. Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин всегда с удовольствием приезжает в сборную России. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Сборная России — это сборная России. Главная команда страны, - сказал Головин. - По большому счету тут больше нечего добавить. Всегда с огромным удовольствием приезжаю в сборную, работать приятно. Да, сейчас непростое время, но для меня ценна каждая тренировка в сборной, общение с ребятами, тренерским штабом, болельщиками. Поэтому от сборной России у меня всегда только позитив. Разумеется, при условии, что мы добиваемся нужного результата".

Головину 27 лет, он дебютировал за взрослую сборную России в 2015 году. С тех пор хавбек провел 47 матчей за национальную команду, в которых отметился 6 голами и 14 результативными передачами. В 2013 году в составе юношеской сборной России Головин стал победителем чемпионата Европы среди команд, составленных из игроков не старше 17 лет.