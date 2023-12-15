Первую очередь госсервисов на домене "Спорт" в ближайшее время переведут на "Гостех"

В Минспорта отметили, что благодаря новым цифровым сервисам любительский спорт станет доступнее, а профессиональные спортсмены и их тренеры смогут сосредоточиться на собственных достижениях

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Первая очередь государственных сервисов, в том числе сервисы Минспорта, на домене "Спорт" будет переведена в ближайшее время на государственную платформу "Гостех". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта.

"В ближайшее время на платформу "Гостех" будет переведена первая очередь государственных сервисов, в том числе сервисы Минспорта России, спроектированные во время работы над доменом "Спорт", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что благодаря новым цифровым сервисам любительский спорт станет доступнее, а профессиональные спортсмены и их тренеры смогут сосредоточиться на собственных достижениях, не отвлекаясь на организационные задачи, которые будут решаться проактивно и автоматически.

Кроме того, в настоящее время в домене "Спорт" началась разработка новых сервисов для волонтеров и спортивных федераций. "Проектирование третьей очереди клиентских путей в домене "Спорт" будут вести четыре рабочие группы: две группы займутся проработкой каждого из клиентских путей, а две другие - проработкой ИТ-архитектуры домена и анализом нормативно-правовых актов отрасли. Проектирование займет 12 недель", - добавили в пресс-службе министерства.

Домен "Спорт" - один из 18 доменов, которые планируют спроектировать до 2030 года. Работа над доменами ведется Минспортом при методологической поддержке экспертов ФКУ "Гостех".

О "Гостехе"

Положение о "Гостехе" вступило в силу с 1 января 2023 года. Согласно документу, предусматривается создание каталога цифровых продуктов платформы, а также унификация механизмов информационной безопасности. Решить использовать "Гостех" могут органы местного управления, госпредприятия, госкорпорации и госкомпании, если более 50% их акций принадлежит государству.

Платформа разработана в целях сокращения сроков создания, развития государственных информационных систем, повышения эффективности и результативности процессов по их созданию и развитию, а также в целях поддержки разработок отечественных решений в области IТ. Правительство РФ определило, что функции оператора платформы выполняет Минцифры. Министерство также может передать их государственному казенному учреждению.