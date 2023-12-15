Филатов назвал переход 65 шахматистов в другие сборные индивидуальными случаями

Глава Федерации шахмат России назвал 2023 год успешным для россиян

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Тенденции по смене российскими шахматистами спортивного гражданства нет, переход 65 отечественных спортсменов в другие сборные - это индивидуальные случаи. Об этом журналистам заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

"65 шахматистов, перешедших под другие флаги, - это индивидуальные случаи, - сказал Филатов. - Сегодня у нас официально 415 тыс. человек. Процесс смены гражданства происходит постоянно. Конечно, 5 шахматистов, поменявших гражданство, - это шахматисты высокого класса. Но незаменимых нет".

"Для российских шахмат год сложился успешно. После перехода в Азию 150 шахматистов приняли участие в международных соревнованиях, мы выиграли 85 медалей, из них 30 золотых. 24 медали из них - это различные чемпионаты мира и один кубок мира. Это большой успех. Сегодня наша команда полетела участвовать в чемпионате ШОС. Надеюсь также, что будет много медалей на чемпионате мира по рапиду и блицу", - отметил Филатов.

Турнир ШОС пройдет 17-18 декабря в китайском Циндао (провинция Шаньдун). Чемпионат мира по рапиду и блицу состоится с 26 по 30 декабря в Самарканде (Узбекистан).

После перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила россиянам переходить в европейские сборные без ограничений. Согласно резолюции FIDE любой игрок, ранее представлявший ФШР и подавший заявку на членство в любую другую федерацию Европейского шахматного союза с 1 марта до 31 августа 2023 года, освобождается от выплаты трансферных и компенсационных сборов.

Ранее спортивное гражданство сменили россияне Владимир Федосеев, который теперь выступает за Словению, Кирилл Алексеенко (Австрия), Александр Предке, Алексей Сарана (оба - Сербия) и Никита Витюгов (Англия). 12-я чемпионка мира Александра Костенюк представляет Швейцарию.